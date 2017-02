Lago Miseno, allarme inquinamento: "Intervenga l'Arpac" | VIDEO

Al lago Miseno è allarme inquinamento. A lanciarlo sono i Verdi, che chiedono un intervento dell'Arpac e l'installazione di un sistema di videosorveglianza.

“La situazione del lago Miseno di Bacoli sta diventando davvero insostenibile - spiegano il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e l’attivista Antonio Ilardo - ed è necessario un intervento immediato per verificare il livello di inquinamento esistente per poi avviare azioni tese alla tutela e alla valorizzazione di quell’area, che può e deve essere sfruttata meglio e di certo non può essere lasciata nelle condizioni in cui è”.

“Ho chiesto al commissario dell’Arpac, Pietro Vasaturo, di predisporre controlli straordinari per verificare se e quale livello di inquinamento ci sia in quelle acque che, a vista, sembrano inquinate”, ha aggiunto Borrelli per il quale “qualora fosse accertato l’inquinamento sarebbe necessario un intervento immediato per ripulire e poi, però, bisogna creare le condizioni per evitare ulteriori sversamenti illegali, magari con un sistema di videosorveglianza, perché dalle foto e dal video appare chiaro che il lago del Miseno purtroppo è usata da tanti come una sorta di discarica”.