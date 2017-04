L'Arpac promuove il mare della Penisola sorrentina

I primi rilevamenti dell'Arpac promuovono le acque dello specchio d'acqua della Penisola sorrentina. I dati raccolti dall'azienda regionale sono incoraggianti e restituiscono un quadro di assoluta balneabilità per le acque sorrentine in vista dell'estate 2017. Il risultato registrato è stato fonte di soddisfazione per la Gori che ha scommesso su questo obiettivo attraverso una strategia di divisione delle reti fognarie bianche da quelle nere. L'opera ha portato degli ottimi risultati restituendo le acque cristalline che da sempre hanno caratterizzato la Costiera sorrentina.

I lavori sono stati realizzati in collaborazione con i comuni di Sorrento e Vico Equense con i quali sono stati raggiunti i risultati sperati. In particolare è stato messo in campo un capillare lavoro di analisi delle reti per la divisione delle stesse. Il prossimo passo per l'azienda, insieme alla Regione Campania, sarà quello di permettere la depurazione di tutte le acque della Costiera sorrentina con il completamento dei lavori agli impianti. Il piano è già stato annunciato da Palazzo Santa Lucia e permetterà la completa depurazione delle acque.