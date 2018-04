È morto Marco Garofalo, coreografo di Amici. La commozione della ballerina napoletana

A 62 anni è morto Marco Garofalo, famoso ballerino e noto, negli ultimi anni, soprattutto come coreografo-insegnante di Amici, il programma tv di Maria De Filippi. Garofalo aveva iniziato a ballare con il napoletano Enzo Paolo Turchi negli anni '70, lavorando poi nella compagnia di Tuccio Rigano fino al debutto in tv con Noschese e Raffaella Carrà. Su facebook lo ricorda Angela Castaldo, ballerina napoletana molto legata a Garofalo: "Se ne va un pezzo di storia", scrive la ballerina. "Non posso crederci, una terribile notizia. È stato un onore per me conoscerla e ballare con una persona eccezionale come lei, maestro".