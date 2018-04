Marcia contro la stese di camorra: i cittadini scendono in strada per dire no alla criminalità

Marcia contro le stese di camorra a San Giovanni a Teduccio, teatro nell'ultimo anno di diverse azioni criminose.

L'iniziativa "Io Non Ci Sto - Marcia Popolare Contro le Stese di Camorra" è partita alle ore 10 di questa mattina dal Parco Troisi in viale 2 Giugno per raggiungere, con raduno finale, piazza Capri.

Ad organizzarla, al fine di sensibilizzare la popolazione locale sui troppi atti camorristici rimasti in silenzio negli ultimi mesi, le scuole della zona, gli operatori del terzo settore e le parrocchie di San Giovanni a Teduccio.

Tra i partecipanti da segnalare anche l'associazione Studenti Contro La Camorra e Agisco che alle 9.00 hanno inaugurato un'aula dedicata all'impegno e alla lotta contro la criminalità all'interno dell'Istituto Vittorino da Feltre.

Presente per il comune l'assessore Borriello.