"Corri contro la violenza", Antonella Esposito: "La storia di Arturo simbolo dell'illegalità"

L'ordine degli avvocati di Napoli ha concesso il patrocinio alla manifestazione "corri contro la violenza". "La partecipazione attiva e simbolica è stata voluta dall'avvocato Antonella Esposito, presidente della commissione famiglia, perché la storia di Arturo é il simbolo della mancanza di legalità e inesistenza della tutela dei diritti fondamentali alla serenità alla incolumità alla vivibilita'.

Il grido che deve partire dalla manifestazione é che bisogna lavorare tutti e sinergicamente ad una famiglia smembrata senza valori né condivisione dei valori dell'educazione, della cura e dell'istruzione dei ragazxi. Tutte le istituzioni devoni rendersi parte attiva perché atti di violenza oltre l'immaginabile come quello accaduto ad Arturo siano solo un brutto ricordo. E in questa ottica lordine degli avvocati presieduto dall'avv. Maurizio Bianco sta ponendo in essere una serie di azioni in citta per il ripristino dei valori fondamentali della legalita solidarietà formazione. Insomma tutti con Arturo", dichiara Antonella Esposito.