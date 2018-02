Pozzuoli, 3mila studenti in marcia per la legalità

In tremila, principalmente studenti, hanno stamane marciato per le strade di Monterusciello per dire no alla camorra e ad ogni forma di delinquenza.

La manifestazione puteolana è stata indetta a contrasto dei recenti fatti criminali verificatisi nelle periferie della città flegrea, e si è snodata per l'intero quartiere da piazza De Curtis.

Presenti scuole superiori e primarie, amministrazione comunale, Curia vescovile, associazioni sociali e culturali, organizzazioni sindacali e comitati civici.

"Ragazzi siete l'orgoglio di questa città!", sono state le parole del sindaco Vincenzo Figliolia, che ha partecipato insieme ai componenti della giunta ed a numerosi consiglieri comunali.

"Un popolo che tace è senza dignità", recitava uno dei più significativi striscioni esposti in testa al corteo.