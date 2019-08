Automobile a marcia indietro in Tangenziale, incidente sfiorato

Manovra pericolosa sulla corsia di accelerazione della Tangenziale di Napoli. In questo video, pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere regionale dei Verdi Emilio Borrelli, si nota una vettura che percorre la corsia di ingresso dei Camaldoli a marcia indietro: “Ci è stato segnalato un video di una delle telecamere di controllo della tangenziale di Napoli - scrive Borrelli nel suo post su Facebbok - che mostra un fatto ai limiti dell’assurdo. Un soggetto alla guida di un’autovettura, mentre procede lungo la corsia di accelerazione dei Camaldoli, arresta all’improvviso l’autovettura, invertendo la marcia, per giunta in un tratto dove la corsia non è piena per chi sopraggiunge. Una manovra sconsiderata che ha rischiato di determinare un grave incidente. Quanto abbiamo visto il video abbiamo stentato a credere ai nostri occhi. Siamo riusciti a risalire al numero di targa dell’autovettura e abbiamo già inoltrato una denuncia alle forze dell’ordine. Il conducente dell’automobile va fermato quanto prima. Non è tollerabile un comportamento del genere che ha messo a grave repentaglio la sua incolumità e quella degli altri automobilisti. Troppo spesso ci troviamo ad avere a che fare con comportamenti contrari al codice della strada. Stavolta però si è andato oltre, con una manovra estremamente intempestiva e pericolosa”.