Marcia degli esclusi, la manifestazione per le strade del centro | VIDEO

Nelle immagini girate dall'Ex Opg - Je 'so pazzo il corteo

È in corso stamane, per le strade del centro storico partenopeo, la “Marcia degli esclusi”. La manifestazione è organizzata da Collettivo Autorganizzato Universitario Napoli, Partenope Ribelle, Napoli Direzione Opposta, Ex Opg Occupato – Je so' pazzo, Magnammece 'o pesone, Napoli Senza Confini, Rete di Solidarietà Popolare, Zero81 – Laboratorio di mutuo soccorso, Insurgencia.

“Ancora una volta quelli che chiamiamo "fantasmi" – scrivono su Facebook gli organizzatori – i lavoratori a nero di questa città, quelli che hanno fatto la vertenza di Napoli Sotterranea, che hanno avuto il coraggio di denunciare le pessime condizioni di lavoro, quelli che ogni giorno lottano per un posto dignitoso, con diritti e tutele hanno fatto sentire la propria voce in questa marcia degli "esclusi"! La lotta contro il lavoro nero continua e si rafforza con tutte le altre vertenze oggi in piazza! #poterealpopolo!”.

Tantissimi – oltre a precari e discoccupati – gli studenti e gli immigrati in corteo.