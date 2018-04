Boscoreale: tremila studenti in marcia contro la camorra

Erano tremila questa mattina gli studenti che hanno sfilato lungo le strade di Boscoreale per dire «No alla camorra ed alla criminalità». Tutte le scuole cittadine si sono date appuntamento lungo le strade boschesi per una manifestazione colorata e festosa. Un'occasione importante per la città ai piedi del Vesuvio a cui hanno preso parte le massime cariche istituzionali. A cominciare dal sindaco Giuseppe Balzano che ha esortato i ragazzi «a non avere paura ed a mantenere sempre la schiena dritta. Come ci insegnano tutti coloro che non hanno piegato la schiena davanti alle minacce e alla prevaricazione.

È nella lotta per l'affermazione della legalità che risiede il senso più autentico della dignità umana. Quella dignità che costituisce la base autentica della libertà. Ragazzi - ha proseguito il sindaco - godetevi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani di questa nuova resistenza dei valori e degli ideali. Non abbiate paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. State attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi stessi. L'avvenire è nelle vostre mani. Ricordatelo sempre».

Gli ha fatto eco l'assessore alla Legalità ed alla Pubblica Istruzione, Valentina Mazzola. «Grazie a tutti voi e con tutto il cuore perché questa mattina avete colorato le strade di Boscoreale di legalità, amore e tanta gioia. Quella odierna è stata l'occasione per valorizzare l'impegno e la partecipazione civile, per rafforzare i legami di solidarietà e per contribuire a costruire una società fondata sui valori della legalità e della giustizia. Una marcia - ha concluso l'assessore - che ha unito tutte le anime di questa città in un unico corpo che parla la stessa lingua, che parla di legalità, giustizia e rispetto».