San Giovanni, in centinaia contro la camorra: "Qui si spara in pieno giorno"

Centinaia di ragazzi di tutte le età hanno inondato le strade di San Giovanni a Teduccio. 'Io non ci sto' è il messaggio anticamorra che arriva dalle scuole del territorio, dalle associazioni e dai normali cittadini.

Unici assenti, i vertici delle istituzioni locali. De Magistris non ha accolto l'invito e ha preferito inviare gli assessori Ciro Borriello (Sport) e Annamaria Palmieri (Scuola), mentre non si sono visti esponenti della Regione Campania, eccezion fatta per alcuni consiglieri regionali, presenti a titolo personale.

Il corteo si è colorato di bandiere della pace e dell'associazione libera. Partendo dal parco Troisi, ha sfilato per corso San Giovanni ed ha concluso la sua marcia nel Rione Villa, dove il 31 dicembre scorso un ragazzo di 12 anni affacciato al balcone per guardare i fuochi d'artificio fu colpito dai proiettili sparati durante una stesa.

"Qui le stese sono molto frequenti - afferma padre Modesto Bravaccino, parroco del Rione - almeno una a settimana, ma spesso ci sono anche più episodi. La manifestazione di oggi è un grande successo. Le persone avevano paura, ma poi si sono convinte a partecipare. Qui c'è tanta brava gente e questo è il nostro grido".

Sull'assenza istituzionale caustico il commento di padre Alex Zanotelli: "La politica e lo Stato non ci sono. La politica parla solo con i poteri forti".