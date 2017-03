Marchionne annuncia: "La Panda lascerà Pomigliano"

L'ultima dichiarazione di Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, potrebbe rappresentare un vero e proprio terremoto per l'industria metalmeccanica in Campania. Dal Salone dell'Auto di Ginevra ha infatti dichiarato che «la Panda andrà altrove, ma non ora, intorno al 2019-2020. Lo stabilimento di Pomigliano ha la capacità di fare altre auto». Il numero uno di Fca ha in mente un futuro diverso per lo stabilimento campano all'interno del quale vorrebbe produrre solo auto di prima fascia così come in tutti le altre fabbriche italiane.

«Pomigliano è capace di fare vetture molto più complesse della Panda. Ci abbiamo messo tanto a ripulire la produzione italiana per concentrarci sul segmento premium. Alfa, Maserati e Jeep si possono produrre in Italia». Una scelta coraggiosa che potrebbe dividere però le rappresentanze sindacali e riacuire le tensioni all'interno dello stabilimento campano che sta riprendendo a pieno regime dopo anni di cassa integrazione per molti operai.