Passeggia con 131 marche da bollo false: arrestato incensurato

I Carabinieri della Stazione di Napoli Borgoloreto hanno arrestato per falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori da bollo falsificati un 46enne del posto.

L’uomo stava passeggiando con una borsa a tracolla in largo Sant’Erasmo con un atteggiamento sospetto. I militari hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 131 marche da bollo telematiche false - per un valore di 2mila euro – che sono state sequestrate.

Il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesta di giudizio.