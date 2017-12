Marano, rapina in salumeria: si presentano in tre a mano armata

Hanno agito in pieno giorno, alle 10:30 di questa mattina, i tre rapinatori che si sono presentati in una salumeria di Marano, via Vallesana, per farsi consegnare l'incasso. I tre, come riportato da il Mattino, avrebbero agito a mano armata, facendo irruzione nell'attività commerciale, frequentata a quell'ora, con le pistole.



I rapinatori si sono poi dileguati a bordo di scooter: ancora incerta la cifra rubata, gli inquirenti tentano di ricostruire i fatti in queste ore.