Marano, tenta estorsione: 22enne in carcere

I carabinieri di Marano hanno fermato un 22enne del luogo per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan camorristico degli "Orlando-Nuvoletta", lo scorso 31 gennaio, aveva avvicinato il proprietario di un capannone di Calvizzanno dove erano appena cominciati dei lavori, e gli aveva intimato di "mettersi a posto a Marano", altrimenti avrebbe dovuto chiudere il cantiere.

Il govane non si era accorto di aver minacciato il proprietario del capannone, che immediatamente ha denunciato il tentativo di estorsione ai carabinieri, e che i lavori in corso erano ad opera di un suo stretto familiare.

Preso poco dopo la denuncia è stato portato in carcere come prescritto dal Giudice per le Indagini Preliminari.