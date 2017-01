Maradona e Siani al Teatro San Carlo, i Verdi: "Polemiche fuori luogo"

“Le polemiche che si stanno creando intorno all’evento che vedrà impegnati al San Carlo Diego Maradona e Alessandro Siani in una serata evento a trenta anni dal primo scudetto del Napoli sono davvero fuori luogo, soprattutto se quelle persone che ora protestano non hanno alzato la voce per contestare la scelta di ospitare nel massimo napoletano dimostrazioni di creme e trattamenti di bellezza antietà”.

A dirlo è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli per i quali, invece, “è giusto che il teatro napoletano si apra anche a eventi che vanno al di là della solita programmazione culturale, legata soprattutto all’opera e alla musica classica e lirica, pur salvaguardando il prestigio e la bellissima e ineguagliabile tradizione del San Carlo”.