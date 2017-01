Maradona al San Carlo, la soprintendente: "Ecco perché ho accettato"

Lettera aperta del soprintendente del San Carlo Rosanna Purchia dop lo show di Alessandro Siani 'Tre volte 10' con protagonista Diego Armando Maradona andato in scena lunedì sera.

"La vita del San Carlo riprende a pieno ritmo nel segno di Verdi, Beethoven e Ravel, ma sento di esprimere grazie innanzitutto ai napoletani e poi, ovviamente, a Maradona e Alessandro Siani, che ha ideato il progetto, ed è riuscito in un'impresa oggettivamente non facile. Quando ho deciso di accettare sapevo benissimo che si trattava di una scelta molto pericolosa, non per le polemiche, che in genere non mi preoccupano; in questa circostanza mi stava a cuore soprattutto il San Carlo, inteso come bene storico e comune, di immenso valore, del quale ho responsabilità. Sapevo benissimo che un personaggio come Maradona ha un pubblico assolutamente trasversale e questa commistione avrebbe potuto creare dei problemi", ha spiegato la Purchia.

"Uno dei motivi per cui ho accettato questa operazione, è perché sono assolutamente convinta che la musica e lo sport possano salvare i giovani e il mondo". In merito alla parte economica, poi, il chiarimento: "Grazie all'evento Maradona e al contributo dato dalla produzione di Siani, attraverso l'art bonus, quasi 10.000 ragazzi, che affollano quotidianamente il nostro teatro, nei progetti di alternanza scuola/lavoro e altre iniziative formative, potranno assistere a opera, concerti e balletti e questo, permettetemi, non è poco".