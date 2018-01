Niente processo per Maradona e l'avvocato Pisani: non diffamarono Equitalia

Hanno vinto Maradona e il suo avvocato Angelo Pisani. Il gup del tribunale di Cassino, Salvatore Scalera, ha stabilito che non si andrà a processo per l'accusa di diffamazione mossa a carico dei due da Equitalia.

Secondo l'ex società pubblica i due, in un articolo stampa pubblicato nel 2012, avrebbero rivolto critiche diffamatorie. Sul punto il giudice Scalera accoglie le difese dell'avvocato Pisani e richiama specificamente, fra l’altro, "l’orientamento della Suprema Corte secondo cui al diritto di critica giudiziaria si debba riconoscere ampia latitudine, posto che in democrazia, a maggiori poteri, corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche e proprio attraverso il diritto di critica".

Per il gup, i "termini aspri utilizzati e le critiche mosse all’operato delle parti offese (Equitalia e il suo presidente dell’epoca Attilio Befera, ndR), rappresentano null’altro che un’elaborazione critica della vicenda giudiziaria tributaria che ha visto effettivamente coinvolto l’imputato Maradona e le difese del suo avvocato".

Infine Scalera respinge l’ipotesi accusatoria anche nella parte il cui il pm pretenderebbe che la presunta diffamazione fosse stata resa da Maradona per interposta persona, cioè a mezzo del suo avvocato Pisani, circostanza definita “singolare in punto di diritto”.

“Il provvedimento del giudice Scalera – è il commento dell’avvocato Angelo Pisani – rappresenta un precedente rilevantissimo per il ripristino, nel nostro Paese, della libertà del diritto di difesa e di espressione come del diritto di stampa, diritti fondamentali troppe volte repressi anche a vantaggio dei poteri forti, in questi ultimi anni”. La 'vittoria' è dedicata da Pisani a “tutte le vittime indifese e innocenti del sistema Equitalia, con la speranza che possa sempre vincere la giustizia e la legalità poiché nessuno può fermare a lungo la verità, come si racconta nel libro 'L’avvocato de Dios - Maradona innocente' prossimamente in libreria per raccontare il calvario fiscale più lungo di tutti i tempi e storie connesse”.