Bruscolotti in albergo da Maradona

Non poteva mancare la visita del suo più grande amico del Napoli dello scudetto. Colui che gli cedette la fascia e quel gesto portò fortuna fino ad arrivare al primo tricolore della squadra. Pochi minuti fa Giuseppe Bruscolotti è andato a trovare nel suo albergo Diego Armando Maradona prima del suo spettacolo di stasera al teatro San Carlo. Legati da sempre legati da una grande amicizia, i due capitani del Napoli si sono incontrati nell'albergo sul lungomare dove risiede “el Pibe de oro” in questi giorni del suo ritorno trionfale a Napoli.

Tra poche ore Maradona sarà diretto da Alessandro Siani nel suo “Tre volte 10”, spettacolo con cui verranno celebrati i trenta anni dal primo scudetto del Napoli. Ininterrotta la presenza di decine di tifosi in attesa dell'uscita dell'idolo incontrastato della Napoli calcistica e non. Tra poco Maradona lascerà l'albergo per le ultime prove prima dello spettacolo a cui assisteranno anche il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis insieme a Lorenzo Insigne e Pepe Reina della squadra attuale.