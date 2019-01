"Speriamo che abbia sbagliato aeroporto": Maradona prega per Emiliano Sala

Anche Diego Armando Maradona è molto preoccupato per Emiliano Sala, calciatore argentino da due giorni disperso: il centravanti, 28 anni, stava attraversando a bordo di un piccolo velivolo il canale della Manica per recarsi a Cardiff, sua nuova squadra che l'aveva rilevato dal Nantes. Sala è stato l'acquisto più oneroso della storia del Cardiff. L'aereo è sparito dai radar da lunedì, un'ora circa dopo il decollo. "Ho paura, quest'aereo cade a pezzi", ha detto il calciatore in un messaggio vocale recapitato agli amici. Diego Armando Maradona ha scritto: "Non riesco a immaginare il momento che stanno passando i familiari di Emiliano Sala. Il mio desiderio, e quello di tutti, è che abbia semplicemente sbagliato aeroporto".