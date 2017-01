"Sono felice, ai napoletani racconterò il Maradona di dentro"

"Non è uno spettacolo. Ai napoletani racconterò il Maradona di dentro, quello che stava nella testa di ogni tifoso del Napoli. Non credo che sia mai accaduto a un altro giocatore". Così Diego Armando Maradona durante la conferenza stampa di “Tre volte dieci”, lo show scritto e diretto da Alessandro Siani, di cui sarà protagonista lunedì sera al Teatro San Carlo. "Voglio ringraziare Siani che ha creduto in me, e tra poche ore saremo nel teatro più bello del mondo".

"Venire al San Carlo non è solo entrare in un teatro prestigioso e straordinario - ha esordito Siani - ma la possibilità di abbracciare i napoletani, e quando si tratta di questo Diego non si tira mai indietro. Quando chiama Napali, Diego risponde. Fuori all'Hotel Vesuvio, ho visto ieri bambini con le lacrime agli occhi e ho detto a Diego che sono delle lacrime che non si asciugano, che restano nelle generazioni e se le passano da familiare a familiare. Anche i bambini riconoscono la grandezza di quello che Diego è riuscito a fare sul campo. Napoli è una città che aveva della rassegnazione negli occhi, ma nell'84 Diego è riuscito a cambiare la genetica del popolo napoletano. Oggi se si spera ancora di vincere lo scudetto, è perché lui ci ha dato questa possibilità".

Accanto a Maradona e Siani, il sindaco de Magistris. "Lo invitiamo a maggio per fare una grande festa. Il calcio è cultura. Siamo contenti di poter accogliere Diego. È stato un genio, un grandissimo calciatore che ci ha fatto sognare e ha fatto credere che Napoli, attraverso il pallone, potesse raggungere un grande obiettivo. E oggi Napoli lo accoglie con passione e d amore. L'anima definitiva di riscatto di Napoli sarà la cultura, e nella cultura c'è anche lo sport".