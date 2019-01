Ore d'ansia per Maradona, ricoverato per una emorragia interna

Diego Armando Maradona, come riporta la stampa argentina, e' stato ricoverato per precauzione nella clinica Olivos di Buenos Aires per un'emorragia gastrica, che lo ha costretto ad una serie di ulteriori accertamenti. L'argentino si era recato per controlli di routine in clinica, ma in seguito, i medici hanno riscontrato l'emorragia.

Il Pibe de oro é stato raggiunto in clinica dalle sorelle, dalle figlie Giannina e Jana e dal figlio Diego Junior, visto il peggioramento delle sue condizioni, che non destano comunque particolari preoccupazioni.

L'avvocato di Maradona, Matias Morla, nel pomeriggio aveva annunciato che il suo assistito, allenerà anche in questa stagione i Dorados di Sinaloa in Messico, non appena si sarà completamente ristabilito.