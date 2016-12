Maradona e l'antilope morta in mano: bufera sul web

Diego Armando Maradona ne ha fatta un'altra delle sue. In questi giorni circola infatti in rete una foto dell'ex Pibe de oro con un fucile nella mano destra: con la sinistra tiene per le zampe un"Oryx de Arabia", una specie di antilope in via d'estinzione.

La rabbia sul web è aumentata quando è stato fatto notare che la preda non è neppure un esemplare adulto, ma un cucciolo con pochi mesi di vita.