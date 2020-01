E' Roma è la capitale delle voragini. In confronto le strade napoletane reggono bene

Secondo il rapporto dell'Ispra Roma è la città dei record per quanto riguarda le voragini che si aprono in strada. "Un record europeo e forse mondiale che rende Roma la Capitale delle Voragini", spiega ad AdnKronos Stefania Nisio, geologa dell'Ispra, che ha organizzato il convegno su voragini e cavità sotterranee in corso a Roma.

Solo nel 2019 a Roma si sono aperte 100 voragini: un numero enorme se si considera che Napoli "città sotterranea per eccellenza" si ferma a sole 20 voragini. Nel 2018 Roma ha fatto registrare l'apertura di 175 voragini, spiega l'Ispra. Numeri impressionanti.

Si consideri comunque la differenza tra le estensioni delle due città: Roma ha un'estensione circa 10 volte superiore a quella napoletana. Questo parametro ridefinirebbe la classifica, ribaltandola.