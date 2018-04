Manuel Spagnuolo è tornato a casa: lo annuncia il figlio

Il parrucchiere 39enne di Castellammare Manuel Spagnuolo, scomparso il 10 aprile da Boscotrecase, è tornato a casa. Lo dice a NapoliToday il figlio dell'uomo, Antonio, che ieri aveva rivolto un appello al padre attraverso il nostro giornale. Spagnuolo aveva lasciato un misterioso post su facebook prima di scomparire. Un post in cui accennava in modo vago ai problemi della sua vita, che adesso sembra voler affrontare con il conforto della sua famiglia. Mercoledì sera aveva chiamato i familiari da un'utenza anonima, spiegando in lacrime che sarebbe tornato: dopo una lunghissima attesa di quasi 24 ore, ieri ha bussato finalmente alla porta di casa.