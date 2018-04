Mano sul fondoschiena di una ragazza per rapinarla: arrestato in pieno centro

Un marocchino di 30 anni è stato arrestato ieri per tentato furto. I poliziotti si sono recati in via Toledo per la segnalazione di un tentativo di furto ai danni di una coppia e hanno accertato che la vittima, mentre stava passeggiando in compagnia del suo ragazzo per via Toledo, ha sentito una mano sulla parte destra del fondoschiena, dove la donna custodiva il telefonino.

La ragazza si è girata immediatamente e ha notato una persona che poco prima aveva già tentato di sfilare il cellulare a un altro passante. Grazie alle dettagliate descrizioni relative all’aspetto e all’abbigliamento del ladro, gli agenti lo hanno immediatamente rintracciato all’entrata della Galleria Umberto I bloccandolo. L’extracomunitario, tra l’altro privo di permesso di soggiorno, è stato arrestato.