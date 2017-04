"Adesso basta", manifesti shock contro i "rifiuti selvaggi"

A Torre Annunziata, il comune, per contrastare chi getta i rifiuti in modo selvaggio, ha affisso un manifesto con un uomo con un manganello tra le mani.

"Torre Annunziata è stata invasa invasa in questi giorni da manifesti contro l'abbandono incivile e selvaggio per le strade. Una iniziativa voluta dal comune che viene presentata con l'immagine di un grosso uomo arrabbiato e minaccioso con una scritta al suo fianco "adesso basta" che impugna in una mano un grosso manganello e ha l'altra mano chiusa pronta a scagliare un pugno. Un messaggio a nostro avviso - spiegano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il commissario della cittadina torrese Marinella Cimmino - fortemente violento e diseducativo, perchè sembra voler spiegare ai cittadini che se lasciano i rifiuti per strada saranno bastonati o picchiati. Noi riteniamo invece che la lotta agli incivili debba essere fatta in modo concreto con azioni durissime e realizzabili tipo controlli serrati, multe salate a chi sbaglia e casomai pubblico ludibrio per chi viene sanzionato più volte", spiegano i Verdi.