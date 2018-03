Pomigliano D'Arco, impedita l'affissione di centinaia di manifesti funebri contro Renzi

A Pomigliano d'Arco le forze dell'ordine hanno impedito l'affissione abusiva di centinaia di manifesti funebri che annunciavano la morte del segretario del Pd Matteo Renzi. Nel manifesto i funerali sono "previsti" domenica 4 marzo in Parlamento. Altri manifesti ritraggono l'ex premier in una bara, attorniata da articoli di giornale che parlano di suicidi di operai e morti bianche. Autori del forte gesto sono Si Cobas e Collettivo 48OHM - quest'ultimo collettivo già autore in passato di discussi manifesti su Sgarbi. "La nostra è satira", dicono gli autori.