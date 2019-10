Whirlpool, mille in corteo a Roma: produzione bloccata

È il giorno dello sciopero della Whirlpool, i cui operai – dopo l'annuncio dell'azienda di voler cedere la fabbrica di Napoli – si sono riuniti in corteo a Roma. I sindacati dei metalmeccanici sottolineano la riuscita della manifestazione, con tutti gli stabilimenti chiusi e la produzione bloccata.

Gli operai, partiti da Piazza della Repubblica, si sono diretti al Mise per un incontro a mezzogiorno con il gioverno sulla loro vertenza. In testa al corteo, in quattro trasportano una lavatrice a mo' di tomba, con tanto di croce, lumini e fiori. Sono un migliaio i dipendenti Whirlpool giunti dai vari stabilimenti. "Napoli non molla" e "l'accordo non si tocca" sono gli slogan della manifestazione.

Presenti anche i leader di Fiom, Fim e Uilm oltre al segretario della Cgil Maurizio Landini.

"Il governo deve richiamare l'azienda alle sue responsabilità", ha dichiarato Francesca Re David, segretario generale Fiom, poco prima dell'inizio del corteo. "L'altissima adesione allo sciopero – ha spiegato – è un fatto rilevante perché l'azienda ha firmato un accordo con il governo e le parti sociali, e oggi propone la chiusura di uno stabilimento". Preso in giro il sindacato, ma anche il governo per il leader della Fiom, dato che "ha firmato un piano industriale che non è più uguale". "Un disimpegno su Napoli – ha aggiunto Re David – è un progressivo disimpegno della multinazionale anche in Italia e in Europa, e uno stabilimento chiuso al Sud è uno stabilimento che non riapre". "Ci aspettiamo – è la conclusione del segretario generale della Fiom – che l'azienda torni indietro. Noi non stiamo andando al tavolo con l'azienda. Non riconosciamo quella procedura,, l'Italia non è terra da depredare. Le multinazionali vanno e vengono in questo Paese senza pagare alcun prezzo e lasciando il deserto".

Intanto i sindacati Fiom, film, Uilm e Usb hanno avuto la solidarietà di IndustrialAll, il sindacato metalmeccanico europeo.