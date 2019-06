Whirlpool, operai in strada: "L'Ad vuole comunque vendere? Non rispetta le istituzioni"

Nuova manifestazione, stamattina, degli operai Whirlpool, che hanno svilato su via Argine dalle 8.30 alle 9.30.

Il presidio è stato indetto "a sostegno della vertenza". "Continueremo la lotta - hanno reso noto i rappresentanti sindacali - finché non ci sarà una convocazione al Mise, ed aprire un tavolo di merito, per scongiurare le dichiarazioni dell'amministratore delegato Luigi La Morgia che ha dichiarato a mezzo stampa di continuare sulla sua linea nonostante gli aiuti messi a disposizione dal governo".

"Dopo la riunione al Mise dove le parti erani convenute su un nuovo incontro dove si sarebbe aperto un tavolo di merito per discutere le problematiche del sito e vedere le varie opportunità da mettere in campo per trovare soluzioni, anche supportate dal governo - proseguono gli operai dello stabilimento che la Whirlpool ha annunciato in vendita - l'amministratore delegato Luigi La Morgia ha dichiarato che se anche lo Stato mettesse a disposizione incentivi, il sito di Napoli sarebbe da chiudere perché non basterebbero". "Dicendo cosi di fatto sta di nuovo non rispettando le istituzioni, i sindacati, e i lavoratori del sito - concludono - Continuiamo a lamentare un atteggiamento provocatorio e sprezzante".