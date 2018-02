Comizio di Casapound, via Ferraris blindata per la manifestazione antifascista (FOTO)

Momenti di tensione in via Galileo Ferraris dove è atteso il leader di Casapound Simone Di Stefano per un comizio indetto all'hotel Ramada. I collettivi di sinistra intendono manifestare contro il partito di estrema destra. La strada è al momento paralizzata, con decine di agenti in assetto anti-sommossa e cinque camionette cellulari della polizia. Mezzi schierati - tra questi anche un idrante - per impedire l'accesso dei manifestanti nel Ramada.





Con lo slogan "" il corteo sta lentamente procedendo. Centinaia di persone in marcia, tra queste esponenti dei centri sociali e studenti. È probabile che, nonostante la presenza di forze dell'ordinedove è in corso il comizio di Casapound.