Blitz di maschere e tute rosse alla Federico II: "Stop ai rincari delle tasse"

Sono entrati nel cortile della Facoltà di Lettere con le maschere e i vestiti dei protagonisti de "La casa di carta", la serie Netflix che sta spopolando in rete. Sono gli studenti dei collettivi Dada e Link, che hanno realizzato un blitz in piena regola contro l'aumento delle tasse universitarie.

"In alcuni casi - racconta uno dei manifestanti con la maschera di Dalì - sono aumentate di 5 volte. Questo non rappresenta un accesso democratico gli studi universitari". Fumogeni, slogan lanciati col megafono e soldi finti lanciati dai piani superiori come provocazione: "Sono i soldi che noi chiediamo a loro per permetterci di continuare a studiare".

Quello di oggi è il prologo della manifestazione che si terrà il 3 maggio: "Chiediamo un'università equa, che non metta gli studenti uno contro l'altro, in un'ottica di competizione perenne per la sopravvivenza".