Scuola in piazza a Napoli: il corteo contro alternanza

Sono scesi in piazza, oggi a Napoli, per manifestare contro l'alternanza scuola lavoro. Migliaia di ragazzi, provenienti da istituti di ogni parte della Campania, hanno aderito alla manifestazione regionale promossa dall'UdS.

Il corteo era "contro lo sfruttamento in alternanza, per l'abolizione della buona scuola, per un'istruzione gratuita e di qualità". Partiti da piazza Garibaldi, si sono diretti al palazzo della Giunta Regionale in via Santa Lucia.

Numerosi gli striscioni esposti. Tra questi, quelli degli studenti medi di Napoli, Salerno e Castellammare.

“Vogliamo rompere le catene dello sfruttamento – ha spiegato Marco Galatro, membro dell'Unione degli Studenti della Campania – per questo oggi siamo scesi in piazza con le tute blu e ci siamo appellati alle lavoratrici e ai lavoratori".

"Paghiamo per andare a scuola – ha precisato Arianna Antonilli, dell'Uds di Napoli - per comprare i libri, il materiale scolastico, il contributo volontario che spacciano per obbligatorio, i trasporti. Ora paghiamo anche per svolgere l'alternanza".