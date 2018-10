Diritto all'istruzione e all'edilizia scolastica, corteo di studenti: "Blocchiamo la città"

Studenti del Gadda di corso Malta in corteo per il diritto all'istruzione e all'edilizia scolastica. "Serve una scossa". E' lo slogan scelto per l'iniziativa, con hashtag #agitiamoci, organizzata dalla Rete della Conoscenza (un network nazionale cui aderiscono l'Unione degli Studenti e Link - Coordinamento Universitario).

Da Monza a Torino, da Roma a Napoli, da Bari a Catania migliaia di studenti medi, delle superiori e gruppi universitari scendono in piazza per protestare contro l'esecutivo e chiedere un "vero cambiamento", appunto una "scossa", nel settore istruzione.

"Scendiamo in piazza in tutta Italia perchè vogliamo smascherare i bluff dei Ministri che parlano di sicurezza e innovazione per le nostre scuole ignorando le vere condizioni delle studentesse e degli studenti. La scuola pubblica fa acqua da tutte le parti. Bloccheremo le città e agiteremo il paese: Salvini e Di Maio state attenti, il 12 ribalteremo il vostro governo del cambiamento", avverte la Rete.

Circa trenta le città coinvolte da cortei e manifestazioni: a Napoli il corteo è partito alle 9 da Piazza Garibaldi;