Corteo per Raffaele, in centinaia ricordano l'Lsu morto al sit-in

In centinaia, stamani, hanno sfilato in corteo per ricordare Raffaele Vettorino e la sua battaglia. L'uomo, 62 anni, è morto ieri durante un sit-in degli Lsu della scuola al provveditorato di San Giovanni: è stato colto da un infarto mentre inseguiva un'auto pirata che aveva investito due ragazzi con lui alla manifestazione.

La manifestazione, partita da piazza Mancini, è arrivata al palazzo della Prefettura. Accanto agli Lsu, stamani, le tre sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, che già ieri si erano espresse sulla vicenda invitando a non strumentalizzare una vicenda drammatica. All'inizio del corteo è stato recitato un Padre Nostro in ricordo del lavoratore puteolano, ed osservato un minuto di silenzio in ricordo di un altro Lsu suicidatosi nei giorni scorsi.

Contestate le forze dell'ordine e la situazione economica in generale: "Non si può morire cosi per il lavoro e per l'irresponsabilità di un automobilista", è la voce dei manifestanti.