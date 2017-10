A Scampia manifestazione in difesa dei diritti dei Rom: "Restiamo umani"

Alcune centinaia di persone sono scese in strada a Scampia nel pomeriggio di sabato per manifestare in difesa dei diritti del popolo Rom, da anni presente nel quartiere.

"Restiamo umani" recitava il testo di un grosso striscione in testa al corteo pacifico.

"I diritti dei popoli vengono prima di tutto. La comunità ROM qui a Scampia esiste da sempre, è parte di noi. Ricordo che nel mese di novembre del 1980, quando dopo il terremoto dell'Irpinia, gli sfollati napoletani decisero di occupare 15mila case. Faceva un freddo terribile e nelle case occupate mancava acqua e luce. Dove adesso c'è lo stazionamento della metropolitana, c'era un campo ROM enorme. Loro ci aiutarono ad allacciare acqua e luce, furono dalla nostra parte", scrive su Facebook Domenico Lopresto dell'Unione Inquilini, tra le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione.