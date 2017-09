Manifestazione a Piazza Principe Umberto: "Non è possibile vivere in queste condizioni"

Manifestazione ieri sera dei residenti di Piazza Principe Umberto e zone limitrofe "contro il degrado e la presenza di extracomunitari che non rispettano il vivere civile".

A raccontarlo è Enrico Cella, Presidente dell'Associazione Culturale "Vivere il Quartiere".

"Ci sono stati scontri, ma per fortuna sono intervenute le forze dell'ordine che hanno evitato il peggio. Non è possibile vivere in queste condizioni. L'appello che faccio al Questore, Prefetto e Sindaco di Napoli è di attuare tutte le iniziative per evitare turbative di ordine pubblico prima che la situazione degeneri. Basta chiacchiere da solotto, ma fatti concreti".