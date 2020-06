Arresti a piazza Bellini: manifestanti all'esterno della questura (VIDEO E FOTO)

Un gruppo di 500 persone si è radunato all'esterno della sede della questura di Napoli per protestare contro l'arresto delle tre persone fermate ieri sera a piazza Bellini. Proprio dalla piazza simbolo della movida è partito il corteo con in testa diversi rappresentanti dei centri sociali. Militanti e persone comuni hanno percorso via San Sebastiano, via Mezzocannone per poi dirigersi verso la sede della polizia di via Medina. Ad attenderli alcune decine di agenti in assetto antisommossa pronti a intervenire in caso di disordini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione all'esterno della questura

Al momento la situazione è, nei limiti del possibile, tranquilla, anche se la tensione è stata alimentata nelle scorse ore dalla convalida del fermo e dalle gravi accuse mosse ai tre arrestati tra cui resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale. Tutti gli slogan che vengono urlati dai manifestanti chiedono che i tre arrestati vengano scarcerati anche se al momento le procedure vanno in tutt'altra direzione. Si è scatenato un duro dibattito sui metodi utilizzati dalle forze dell'ordine che ha visto da una parte i militanti dei centri sociali cittadini protestare per l'intervento e dall'altra i sindacati di polizia che hanno chiesto maggiore tutela per gli agenti impegnati nella tutela dell'ordine pubblico in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo un sit-in di circa mezz'ora i manifestanti sono rientrati a piazza Bellini. Luogo iniziale della protesta per proseguire l'incontro pubblico. Nonostante la situazione, non c'è stato alcun problema di ordine pubblico all'esterno della questura con gli agenti che sono rientrati senza dover intervenire.

Allegati