Manifestazione contro de Magistris. Arriva Casapound e il Pd lascia la piazza

Erano in poche centinaia le persone accorse alla contromanifestazione in risposta a quella voluta dal sindaco de Magistris davanti al Municipio.

Alcuni comitati cittadini si sono dati appuntamento a piazza Trieste e Trento. Con loro, anche alcuni esponenti del Partito democratico, che hanno, però, deciso di abbandonare la piazza all'arrivo di Casapound e Forza nuova. "Stava andando tutto bene - afferma Valeria Valente - ma non possiamo stare a un manifestazione in cui ci sono forze fasciste e violente. Andare via è l'unica soluzione".

Pronta la risposta dei movimenti di estrema destra. "Siamo stati invitati e abbiamo diritto di stare in questa piazza. Il Pd pensi alle sue beghe interne" il commento di Giuseppe Savuto di Casapound.