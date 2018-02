"No al razzismo": corteo nel centro di Napoli dopo i fatti di Macerata

Al grido di "Basta razzismo", la rete antifascista di Napoli e la comunità africana hanno manifestato questo pomeriggio nel centro cittadino, tra piazza Trieste e Trento e Piazza Plebiscito, dopo i fatti accaduti nei giorni scorsi a Macerata. Circa un centinaio di persone ha voluto esprimere solidarietà alle sei vittime rimaste ferite dagli spari di Luca Traini, attualmente detenuto nel carcere di Montacuto.

Sabato prossimo una delegazione partirà da Napoli per partecipare alla manifestazione che si terrà proprio nel comune marchigiano.

"Sabato saremo in piazza a Macerata perché crediamo esista un'altra Italia che non accetta questo clima di odio e rassegnazione, che è pronta ad attivarsi, che pretende giustizia sociale e che deve assolutamente rendersi visibile perché non trova spazio nel racconto mediatico.

Sabato saremo in piazza a Macerata perché non vogliamo vivere in un paese che sembra un far west, dove si mescolano dietro agli spari, i discorsi sulla 'razza', sui 'primati nazionali', dove la rabbia sociale diventa odio razziale e si consuma sulla pelle di innocenti.

Noi vogliamo restare umani", scrivono su Facebook gli aderenti al corteo.