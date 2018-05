Migranti in strada contro il centro d'accoglienza: "Vitto scadente e ambulanza in ritardo"

È dovuta intervenire la polizia, ieri in via Taddeo da Sessa, nei pressi del Centro direzionale, per una manifestazione di un gruppo di migranti ospiti di un centro d'accoglienza della zona.

Avevano inscenato una protesta, pare, contro la qualità del vitto del luogo che li ospita e soprattutto per una vicenda accaduta in giornata: uno di loro aveva accusato un malore e l'ambulanza per soccorrerlo sarebbe arrivata con grosso ritardo.

L'uomo è poi stato condotto al Cardarelli. La manifestazione è rientrata poco dopo l'arrivo delle forze dell'ordine.