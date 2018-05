Quindicimila migranti in piazza per il permesso di soggiorno: apertura delle istituzioni

Dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato, 15mila migranti hanno marciato per il centro di Napoli da piazza Mancini a piazza del Plebiscito. Guidati dai sindacati di base e dagli attivisti dell'Ex Opg Je so pazz di Materdei, immigati di tutte le età e di nazionalità differenti, dall'africa del Nord a quella subsahariana, hanno chiesto maggiori diritti principalmente per due punti: più rapidità per ottenere i permessi di soggiorno e un accesso più semplice al reddito di inclusione.

In Italia, la valutazione dello status di rifugito è demandata a delle commissioni che fanno capo ai tribunali. I tempi sono lunghissimi e anche in Campania, i permessi temporanei scadono prima che le commissioni si siano pronunciate, costringendo a rientrare nei paesi di origine anche chi scappa da situazioni di guerra. Dito puntato anche contro i centri di accoglienza, alcuni dei quali al centro di indagini perché gestiti come dei lager, rendendo gli "ospiti" ostaggio della criminalità.

Da quanto affermano gli attivisti dell'Ex Opg, la Prefettura avrebbe aperto alla possibilità di concedere il permesso di soggiorno a una parte dei migranti presenti alla manifestazione di oggi. La manifestazione proseguirà domani a Caserta