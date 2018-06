Migranti e associazioni in piazza per l'integrazione: la manifestazione

Una manifestazione pro migranti, dopo i recenti fatti relativi alla nave Aquarius cui sono stati chiusi i porti italiani, si è tenuta a partire dalle 17.30 circa in via Toledo, all'altezza di largo Berlinguer.

Tra i partecipanti, oltre ad un nutrito gruppo di migranti, anche Cobas, Potere al Popolo e Partenope Ribelle.

Numerosi gli striscioni e gli slogan preparati, tra i quali "Napoli città per i rifugiati", "Black lives matters", "Not in my name", e "'E nir so frat'". Bandiere di Lega e del Movimento 5 Stelle sono state imbrattate di rosso, a simboleggiare il sangue dei migranti.

Il presidio si è poi spostato in direzione piazza Garibaldi. Ad aprire il corteo lo striscione "Aprite i porti, Welcome refugees", ribadito anche in francese. I manifestanti si sono diretti davanti alla Prefettura e poi alla Stazione Marittima, gridando "Tutto il mondo detesta Salvini", "'Assassini" e "Apriamo i porti, mandiamo via Salvini".