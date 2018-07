Magliette rosse per aprire i porti ai migranti, la manifestazione

Si è tenuta stamane alle ore 10, al porticato della galleria di piazza Museo Nazionale, la manifestazione napoletana delle "magliette rosse", in adesione all'appello di Libera per aprire i porti ai migranti.

"Una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità", lo slogan dei manifestanti. L'obiettivo era "mettersi nei panni degli altri cominciando con quelli dei bambini", un primo passo "per costruire un mondo più giusto", dove riconoscersi diversi come persone e uguali come cittadini.

Presente tra gli altri l’Anpi di NAPOLI con il presidente Antonio Amoretti, e l'ex vicesindaco di Napoli Tommaso Sodano.