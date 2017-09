"L'Islam è una religione di pace. Pace per tutti i popoli. Siamo in piazza oggi per ribadire questo e per solidarietà al popolo Rohingya, che da anni viene massacrato e subisce atroci violenza in Birmania". La Comunità islamica di Napoli ha occupato piazza Garibaldi per una manifestazione pacifica in favore alla minoranza musulmana del popolo Rohingya.