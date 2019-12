Napoli in piazza per il popolo curdo: "Ci hanno difesi dall'Isis, non possiamo abbandonarli"

In trecento circa hanno sfidato il maltempo che si è abbattuto su Napoli per manifestare la solidarietà al popolo kurdo. Terminata la guerra allo Stato islamico, la Turchia ha invaso il Nord della Siria bombardando i kurdi che, fino a poche settimane fa, sono stati in prima linea contro l'Isis. il Governo italiano, dopo le dichiarazioni ostili a Erdogan dei primi giorni non ha realizzato azoni concrete. "Solo inutili parole - commenta Carmine Malinconico della Rete Kurdistan Italia - per questo motivo noi chiediamo lo stop alla vendita di armi e mezzi alla Turchia e chiediamo all'Europa di instituire una no-fly zone per evitare che gli aerei turchi bombardino ospedali e case dei civili. Forse qualcuno ha dimenticato che è solo grazie ai kurdi che i fondamentalisti islamici non hanno fatto breccia in Occidente. Il popolo kurdo li ha battuti militarmente e culturalmente. Ciò che sta accadendo in Siria restituisce linfa vitale all'Isis".