"Sanzioni ai giovani che bevono troppo nei locali": i genitori scendono in piazza

In centinaia sono scesi in piazza a Napoli per dire no allo sballo della movida. I manifestanti hanno chiesto un incontro al questore di Napoli Antonio De Iesu e al sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

L'obiettivo è regolarizzare l'utilizzo dell'alcol coinvolgendo anche i gestori dei locali.

Una delegazione dell'associazione "Donne per il sociale" è stata ricevuta dall'assessore all'istruzione Annamaria Palmieri. Presente anche Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo, il giovane accoltellato da una babygang in via Foria.