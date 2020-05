Disoccupati tornano in strada: "Su noi solo falsità. Vogliamo risposte"

Non ci stanno a essere etichettati come facinorosi. Lavoratori, disoccupati e cassaintegrati sono tornati a manifestare dopo le tensioni con le forze dell'ordine vissute sabato 23 maggio. In quella circostanza, dopo una presenza distanziata in piazza Dante, i manifestanti avevano provato a raggiungere alla spicciolata piazza Municipio, ma il tentativo è stato reso vano dalla polizia. "Qui ci sono persone che non possono sopravvivere - spiega Eddy Sorge dei Disoccupati 7 novembre - vogliamo solo risposte alle nostre vertenze".

Oggi pomeriggio, in circa 200 si sono ritrovati all'esterno di Palazzo San Giacomo per incontrare i rappresentanti del Comune. Tutto è filato liscio, senza alcun contatto con gli agenti presenti.