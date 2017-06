IosonoCiroEsposito, in marcia contro lo sconto di pena per De Santis

"Verità e giustizia per Ciro". Così, con uno striscione dal messaggio inequivocabile, si apre la marcia di un migliaio di persone nel centro di Napoli in memoria di Ciro Esposito, tifoso azzurro morto in occasione della finale di Coppa Italia a Roma del 2014.

La richiesta è che non venga ridotta la pena a Daniele De Santis, l'ultras romanista riconosciuto colpevole e condannato per l'omicidio. Il processo d'appello è previsto il prossimo 27 giugno. Per il secondo grado di giudizio, è stata richiesta una riduzione della condanna a 20 anni di carcere.

Ad organizzare l'evento – contraddistinto dall'hashtag #IoSonoCiroEsposito – è stata l'associazione Ciro Vive. Tra i partecipanti anche la madre del ragazzo, Antonella Leardi.

"La legge dovrebbe essere uguale per tutti? Quindi perché ridurre la pena a una persona che ha compiuto un omicidio? La legge esiste sì o no?", recita un altro striscione. E ancora: "D'amore non si muore".

VIDEO FB DI GIUSEPPE DI CARLUCCIO