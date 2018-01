Assistenza ai malati di diabete: la protesta a Giugliano

Lunedì 22 gennaio a Giugliano è prevista una manifestazione di protesta contro la deliberazione dell'Asl Napoli 2 nord che inibisce ai centri di diabetologia privati la continuazione dell'assistenza. Promotrice della protesta è la Federlab Campania, presieduta dal senatore Vincenzo D'Anna, che come associazione di categoria porterà addetti ai lavori e pazienti in strada per protestare contro il blocco.

L'evento si terrà nella biblioteca comunale di Giugliano e vedrà il coinvolgimento di tutti i sindaci della zona. L'invito è stato esteso anche al presidente Vincenzo De Luca ed al consigliere Raffaele Topo, presidente della commissione Sanità. «Non si possono abbandonare i malati al loro triste destino. Il diabete è una malattia cronica e ciò che oggi può non sembrare emergenza, potrebbe esplodere sotto forma di gravi complicanze, da qui a qualche anno, se non si consentirà ai pazienti di sottoporsi alle necessarie cure» spiegano i vertici di Federlab.