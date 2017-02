Auto travolge manifestanti: i sindacati in piazza a Napoli

Sarà piazza Mancini il punto di ritrovo dei manifestanti che domani sfileranno per le strade di Napoli per dimostrare solidarietà ai lavoratori delle pulizie dopo la tragedia dinanzi agli uffici del Miur. I sindacati della Cgil, Cisl e Uil scenderanno in piazza accanto ai lavoratori facendosi promotori della manifestazione che muoverà i primi passi dalle 9. Punto d'arrivo sarà la prefettura in piazza del Plebiscito. Una manifestazione pacifica annunciata in una nota dalle sigle sindacali confederate per protestare dopo

«la tragedia che si è consumata oggi davanti alla sede del Miur, teatro di un assurdo e deplorevole atto di violenza ai danni di due addetti del settore che manifestavano pacificamente per rivendicare i loro diritti». I sindacati hanno poi posto l'accento sulla vertenza che rischia di provocare ulteriori tensioni sociali in un paese già dilaniato dal dramma della disoccupazione. «Il sindacato napoletano continuerà a costruire le sue iniziative affinché i problemi posti dai lavoratori del settore trovino un'immediata soluzione» conclude la nota.